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Суд выпустил из СИЗО директора парка «Патриот» Ахмедова и отправил его под домашний арест
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Ахмедова ранее заподозрили в хищении бюджетных средств undefined
Новости

Суд выпустил из СИЗО директора парка «Патриот» Ахмедова и отправил его под домашний арест

Ахмедова ранее заподозрили в хищении бюджетных средств

Военный суд в Москве выпустил из следственного изолятора и отправил под домашний арест директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Об этом пишет ТАСС. 

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Вячеслав Ахмедов был задержан 5 августа. Также в поле зрения правоохранителей оказался и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.


Ахмедова и Шестерова обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и выставочного центра. Сумма хищений превышает 40 миллионов рублей, писал ТАСС. 


Ранее сообщалось, что Шестерову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста из-за состояния здоровья. 


Затем 235-й окружной военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны России Павла Попова. По информации следствия, генерал организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет подмосковного парка «Патриот».

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