Суд выпустил из СИЗО директора парка «Патриот» Ахмедова и отправил его под домашний арест

Вячеслав Ахмедов был задержан 5 августа. Также в поле зрения правоохранителей оказался и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.





Ахмедова и Шестерова обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и выставочного центра. Сумма хищений превышает 40 миллионов рублей, писал ТАСС.





Ранее сообщалось, что Шестерову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста из-за состояния здоровья.





Затем 235-й окружной военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны России Павла Попова. По информации следствия, генерал организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет подмосковного парка «Патриот».