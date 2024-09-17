Суд выпустил из СИЗО директора парка «Патриот» Ахмедова и отправил его под домашний арест

Военный суд в Москве выпустил из следственного изолятора и отправил под домашний арест директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Об этом пишет ТАСС.
Вячеслав Ахмедов был задержан 5 августа. Также в поле зрения правоохранителей оказался и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.
Ахмедова и Шестерова обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и выставочного центра. Сумма хищений превышает 40 миллионов рублей, писал ТАСС.
Ранее сообщалось, что Шестерову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста из-за состояния здоровья.
Затем 235-й окружной военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны России Павла Попова. По информации следствия, генерал организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет подмосковного парка «Патриот».