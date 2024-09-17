В РПЦ выступили против действий Поклонской, в которых усмотрели пропаганду язычества

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что продвижение в школе различных культов недопустимо. Он также подчеркнул, что советник генпрокурора России Наталья Поклонская «не скрывает своих симпатий к язычеству».





«Мы исходим из того, что пропаганда язычества в школах не имеет законных оснований. Традиционные религии России — православие, ислам, иудаизм, буддизм. Как известно, Поклонская не скрывает своих симпатий к язычеству, однако его продвижение в школе недопустимо. В этом плане опасения Павла Островского обоснованы», — считает Кипшидзе.





16 сентября настоятель Георгиевского храма в Нахабино иерей Павел Островский связал нападение челябинского школьника на сверстников с пропагандой «неоязычества и нацизма, которые идут рука об руку». Он предположил, что Поклонская «сможет лучше объяснить, откуда ветер дул в голове у этого подростка».





В ответ на это представители фан-сообщества Поклонской заявили, что от Островского в ее адрес «веет каким-то неровным дыханием», и иронично предложили обвинить Поклонскую во всех происшествиях: от Майдана до гибели коров в Алтайском крае.





Ранее экс-прокурора Крыма раскритиковали за то, то она нарисовала славянские руны на доске во время урока «Разговоры о важном» со школьниками в Херсонской области.