Военком с Урала рассказал, что «бабло» на видео — деньги от Минобороны РФ на покупку квартиры, а пистолет — его личное оружие

«Мы гангстеры? Нет. Мы — русские! Ребята, полный портфель «бабла», и мы с пушкой. Нам по херу!» — говорит мужчина на видео.





Военком уточнил, что деньги в кадре — это субсидия на покупку квартиры от Минобороны РФ, которую он ждал семь лет. Ролик мужчина снял после увольнения со службы по здоровью.





Цибух ушел из войск 6 октября 2023 года в офицерском звании. На следующий день он пришел работать учителем ОБЖ в школу.





«1 декабря деньги упали мне на счет. 2 декабря я снял в банке сумму, которая мне нужна была для приобретения первой квартиры», — поделился с Daily Storm комиссар.





Олег Цибух отметил, что у него есть разрешение на пистолет, который также виден на кадрах.