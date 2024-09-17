На Урале ФСБ раскрыла агента украинской военной разведки, готовившего подрыв машины главы оборонного предприятия

В ФСБ уточнили, что мужчина изготовил взрывчатку, с помощью которой должен был подорвать автомобиль по заданию украинских кураторов.





При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, отметили в ФСБ.





По данным спецслужбы, это был гражданин РФ 1984 года рождения. Мужчина являлся «членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», указали в ФСБ.