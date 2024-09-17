Новости
Новости 18+
St
На Урале ФСБ раскрыла агента украинской военной разведки, готовившего подрыв машины главы оборонного предприятия
18+
Мужчина оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем undefined
Новости

На Урале ФСБ раскрыла агента украинской военной разведки, готовившего подрыв машины главы оборонного предприятия

Мужчина оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали агента украинской военной разведки. Сообщается, что он собирался подорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В ФСБ уточнили, что мужчина изготовил взрывчатку, с помощью которой должен был подорвать автомобиль по заданию украинских кураторов. 


При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, отметили в ФСБ. 


По данным спецслужбы, это был гражданин РФ 1984 года рождения. Мужчина являлся «членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», указали в ФСБ. 

#свердловская область #украина #фсб #подрыв
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...