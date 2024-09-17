Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада

«В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны (Троцкий, Коновалец, Бандера, современные террористы и предатели). И действия других стран, включая наших противников (тех же США) против их врагов. Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно», — написал политик в своем Telegram-канале.





По словам зампреда Совбеза РФ, «не так важно, когда именно придет расплата, важна ее неизбежность».





Медведев также предложил подумать о создании открытой базы данных врагов России с указанием их персональных сведений.