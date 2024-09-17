Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада

Для ударов вглубь России со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также призвал готовиться «к возмездию».
«В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны (Троцкий, Коновалец, Бандера, современные террористы и предатели). И действия других стран, включая наших противников (тех же США) против их врагов. Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно», — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам зампреда Совбеза РФ, «не так важно, когда именно придет расплата, важна ее неизбежность».
Медведев также предложил подумать о создании открытой базы данных врагов России с указанием их персональных сведений.