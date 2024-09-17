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Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада
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Также он предложил создать открытую общественную базу врагов страны undefined
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Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада

Также он предложил создать открытую общественную базу врагов страны

Для ударов вглубь России со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также призвал готовиться «к возмездию». 

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«В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это акты возмездия Союза ССР и нашей нынешней страны (Троцкий, Коновалец, Бандера, современные террористы и предатели). И действия других стран, включая наших противников (тех же США) против их врагов. Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно», — написал политик в своем Telegram-канале. 


По словам зампреда Совбеза РФ, «не так важно, когда именно придет расплата, важна ее неизбежность».


Медведев также предложил подумать о создании открытой базы данных врагов России с указанием их персональных сведений. 

#запад #украина #дмитрий медведев
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