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«Мы живем в разных мирах»: адвокат Добровинский заявил, что его не интересует судьба задержанного Эльмана Пашаева
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Экс-защитника, который в 2020-м представлял интересы актера Ефремова, подозревают в крупном мошенничестве undefined
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«Мы живем в разных мирах»: адвокат Добровинский заявил, что его не интересует судьба задержанного Эльмана Пашаева

Экс-защитника, который в 2020-м представлял интересы актера Ефремова, подозревают в крупном мошенничестве

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал Daily Storm задержание своего бывшего коллеги Эльмана Пашаева и заявил, что не интересуется его судьбой и тем, что будет с Пашаевым.


«Ни этот человек, ни его судьба меня не интересует. Что с ним произошло, почему, что с ним будет — я очень далек от этого. Не хочу вообще близко подходить. Мы в разных мирах живем», — сказал Добровинский.


Пашаев и Добровинский участвовали в судебном процессе Михаила Ефремова, который в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. Пашаев представлял сторону актера, а Добровинский — семьи жертвы аварии.


17 сентября в Следственном комитете сообщили, что Пашаева задержали в Москве. Его подозревают в крупном мошенничестве.


По данным правоохранителей, Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его жену Елену от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу, и супруг «королевы марафонов» передал деньги. 

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