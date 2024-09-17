Следователи показали кадры задержания экс-адвоката Пашаева, подозреваемого в обмане мужа блогера Блиновской

Ранее в СКР сообщили, что Пашаев был задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.





По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу.





Пашаев после потери адвокатского статуса подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Алексей Блиновский на фоне дела, возбужденного против его жены, и обвинений в мошенничестве также отправился на фронт. С экс-адвокатом они служили в одном подразделении.