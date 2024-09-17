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Следователи показали кадры задержания экс-адвоката Пашаева, подозреваемого в обмане мужа блогера Блиновской
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В отношении юриста завели уголовное дело по статье о мошенничестве Фото: Global Look Press / Павел Кашаев
Новости

Следователи показали кадры задержания экс-адвоката Пашаева, подозреваемого в обмане мужа блогера Блиновской

В отношении юриста завели уголовное дело по статье о мошенничестве

Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором видно, как правоохранители общаются с задержанным в Москве бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым. 

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Ранее в СКР сообщили, что Пашаев был задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 


По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. 


Пашаев после потери адвокатского статуса подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Алексей Блиновский на фоне дела, возбужденного против его жены, и обвинений в мошенничестве также отправился на фронт. С экс-адвокатом они служили в одном подразделении.

#блиновская #задержание #пашаев
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