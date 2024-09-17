СК: Бывшего адвоката Пашаева задержали в Москве, он подозревается в крупном мошенничестве

Она пояснила, что по информации СК, «Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу».





Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере, добавила Петренко.





Пашаев был задержан в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточнила официальный представитель ведомства.





Пашаев после потери адвокатского статуса подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Алексей Блиновский на фоне дела, возбужденного против его жены, и обвинений в мошенничестве также отправился на фронт. С экс-адвокатом они служили в одном подразделении.





В 2020 году Эльман Пашаев защищал в суде интересы актера Михаила Ефремова, виновного в ДТП, в результате которого погиб человек. До 2020 года Пашаев трижды лишался статуса адвоката. В сентябре 2022-го он восстановил адвокатский статус, однако спустя пять дней у него снова отозвали лицензию.





В 2018 году Пашаев провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве, после чего обвинение переквалифицировали и он получил год условно за самоуправство.