Количество раненых при обстреле Белгорода увеличилось до 10

По уточненной информации в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ были ранены 10 человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
По его данным, в поселке Дубовое пострадал четырехлетний мальчик. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, баротравма и гематома мягких тканей головы. Бригада скорой оказала всю необходимую помощь на дому. От госпитализации родители мальчика отказались.
Также в больницу Белгорода самостоятельно обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки. После оказания помощи ее отправили на амбулаторное лечение.
В Белгороде из-за утренних обстрелов повреждены 96 квартир в 40 многоэтажных домах, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и пять торговых объектов, добавил губернатор.
Кроме того, в Белгородском районе повреждены 33 квартиры в четырех многоквартирных домах, 15 частных домов, восемь надворных построек, 48 автомобилей, четыре торговых объекта и остекление в храме.