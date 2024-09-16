Военкор Коробов находится в столичной больнице

ГУР Украины заявило, что 15 сентября 2024 года в Белгороде Коробову «сломали череп». Якобы от травм журналист скончался. Ведомство обвинило военкора в совершении преступлений против Украины. В своем заявлении ГУР указало адреса регистрации и проживания журналиста. Также там отметили, что Коробов «периодически посещал Москву по инструкциям».