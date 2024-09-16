Военкор Коробов находится в столичной больнице

Военкор Александр Коробов находится на лечении в столичной клинике, сообщила Daily Storm директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова.
«Прокомментировать не могу. То, что есть в официальных источниках, — подтверждаю. <...> Он на лечении в столичной клинике», — сказала Власова.
Власти и руководство канала «Россия 1» на момент публикации поста не комментировали покушение на военкора.
ГУР Украины заявило, что 15 сентября 2024 года в Белгороде Коробову «сломали череп». Якобы от травм журналист скончался. Ведомство обвинило военкора в совершении преступлений против Украины. В своем заявлении ГУР указало адреса регистрации и проживания журналиста. Также там отметили, что Коробов «периодически посещал Москву по инструкциям».
Вместе с заявлением был опубликован ролик, в котором по улице идет человек, похожий на Коробова. Видео снято в Белгороде на проспекте Славы, следует из анализа Daily Storm.