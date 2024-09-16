CNN: Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

Суд в США предъявил обвинения Райану Уэсли Руту. Его подозревают в совершении покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщила телекомпания CNN.
По ее данным, подозреваемому предъявлены обвинения по двум пунктам. В число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером.
О втором покушении на Трампа стало известно 15 сентября, пишет ТАСС. Стрельба произошла около гольф-клуба во Флориде, где находился кандидат в президенты США.
Сотрудники Секретной службы задержали нападавшего. Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Сам кандидат в президенты заявил, что находится в безопасности и невредим.
Это покушение на Трампа стало вторым. Первое произошло во время его выступления в Пенсильвании 13 июля. Тогда политик получил ранение в ухо, один из зрителей погиб.