«Давайте без паники и без пафоса». В Госдуме объяснили, зачем нужно увеличение численности ВС РФ

В комитете Госдумы по обороне объяснили, зачем нужно увеличение численности ВС РФ. В беседе с Daily Storm депутаты заверили, что это никак не связано с возможной новой волной мобилизации.





«Связи тут не видно никакой. У нас достаточно контрактников идет. Увеличение должно быть с учетом обстановки, которая происходит на Курском направлении и на других. Северо-Запад мы укрепляем, ввиду того что Финляндия вступила в НАТО. Было миллион триста тысяч с копейками военнослужащих, а выходим на полтора миллиона. Поэтому не вижу, чтобы это было связано с мобилизацией», — рассказал член комитета Виктор Заварзин.





По его словам, желающие активно заключают контракты во всех регионах России. Заварзин подтвердил, что и в его родной Оренбургской области «пацаны активно идут на службу, в Вооруженные силы».





Депутат Андрей Гурулев также призвал не разводить панику по поводу возможной волны мобилизации.





«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции. Которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев, которые подписывают контракт и идут служить сегодня, выполнять свой долг, защищая нашу Родину. Все же просто. Давайте без паники и без пафоса», — объяснил парламентарий в своем Telegram-канале.





16 сентября президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность ВC РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. Из них 1,5 миллиона — военнослужащие. В прошлый раз президент России увеличивал штатную численность Российской армии в декабре 2023 года — она составила 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.