После нападения на школу в Челябинске в России предложили позаимствовать опыт системы быстрого реагирования в США

В школе №68 в Челябинске 13-летний ученик напал с молотком на детей и педагогов. Трое школьников и одна учительница пострадали. По информации СМИ, нападавший был на учете в психдиспансере, а его учителя замечали, что он не общается с одноклассниками и «у него свой мир в голове». Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с Daily Storm порассуждал о проблемах нападения на школы и отметил, что мы часто решаем вопросы уже после поисшествий и нас нет системы быстрого реагирования, как, например, в США.





«Наша основная сложность заключается в том, что мы все вопросы решаем постфактум и у нас, к сожалению, нет системы четко отработанной. Я не очень тепло отношусь к Америке и к тому, что сейчас происходит во взаимодействии России с мировым сообществом, но тем не менее есть в разных странах очень полезные вещи, которые недурно бы позаимствовать», — сказал Федорович.





«Так вот, в Америке, например, любой звонок в службк 911 приводит к тому, что по этому адресу отправляется полицейская машина. И не имеет значения, случайный это вызов, ребенок нажал или это чья-то дурная шутка. Туда выезжают полицейские и на месте принимают решение. Если это была дурная шутка, значит, оштрафуют. А если это ситуация сложная, то тогда вызывают наряд и так далее, и вопрос решается», — напомнил он. Это такая специфическая форма — не профилактики, но быстрого реагирования, подытожил эксперт.





«У нас получается, что начинаем разбираться постфактум: кого-то убили, зарезали или что-то еще произошло, и мы вдруг выясняем, что соседи звонили в участок. <...> В тех же самых ситуациях со школьниками. Это тоже абсолютно, при всей казуистике этого слова, нормально. Потому что мы сейчас с завидной регулярностью ежегодно получаем достаточное количество случаев, когда происходит нападение на учеников в школах», — добавил Александр Федорович.





Специалист сказал, что не припоминает ни одной ситуации с нападением на школу, «чтобы это было случайным»: «Как правило, все начинают раскручивать в обратную сторону и мы выясняем одно, второе, пятое, двадцатое — и друзья, и одноклассники это видели [что ребенок странно вел себя до нападения]».





Он допускает, что в школах при странном поведении ученика педагог может вызвать на беседу его родителей. А те — просто ограничиться отговоркой: «Что скажет родитель?<...> «А у нас все нормально! Вы школой занимайтесь, педагогикой, <...> воспитанием! А мы на работе, мы налоги платим. И вы из бюджета получаете зарплату, работайте».





Федорович отмечает, что выявить невменяемость ученика или серьезные психические проблемы очень просто: для этого подойдут специальные тесты на 10-20 вопросов, а ответы можно обработать с помощью компьютера.





«То есть это выявление вообще элементарно делается. Ну, вероятно, поэтому и не делается, что мы не знаем, как с этим поступать потом! <...> Стрелок идет с ружьем по улицам, все на него смотрят: «Ну идет парень с ружьем в школу». Где-то же мы видели все эти кадры! Ну и что? <...> Мы все пожимаем плечами, но никто не отреагировал на это. Вопрос в том, что делать! Потому что «пока не зарезали, ты, в общем-то, не приходи» — у нас вот здесь проблема! Это не психология, не психиатрия. Это проблема в организме системы», — убежден он.





Ранее 16 сентября девушка, живущая в рядом со школой №68 в Челябинске, рассказала Daily Storm, что нападавшего семиклассника задержали бойцы Росгвардии. По словам собеседницы, в школе работал металлодетектор, поэтому неясно, как ученик смог пронести молоток и нож.