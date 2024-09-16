Экс-замглавы ГУ МЧС Краснодарского края обвинили в организации покушения на убийство

Бывшего заместителя руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко обвинили в организации покушения на убийство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следственный комитет также предъявил Симоненко обвинение в уничтожении чужого имущества. В органах отметили, что в его деле нет коррупционных или экономических статей.
Симоненко задержали и этапировали в Москву 31 июля. Басманный суд заключил его под стражу. Что ему вменялось, с тех пор не было известно. По информации ТАСС, ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство и поджогам.
Кроме того, у него и его родственников нашли 250 миллионов рублей, более 50 объектов недвижимости и свыше 20 машин, приобретенных на незаконные доходы. Генпрокуратура России требует обратить это имущество в доход государства.