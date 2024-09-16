Экс-замглавы ГУ МЧС Краснодарского края обвинили в организации покушения на убийство

Симоненко задержали и этапировали в Москву 31 июля. Басманный суд заключил его под стражу. Что ему вменялось, с тех пор не было известно. По информации ТАСС, ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство и поджогам.