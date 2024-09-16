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Аппарат Морозовой: пять мирных жителей погибли в ДНР за неделю
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Еще 17 пострадали undefined
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Аппарат Морозовой: пять мирных жителей погибли в ДНР за неделю

Еще 17 пострадали

Пять мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) с 9 по 15 сентября в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР. Об этом сообщает аппарат омбудсмена региона Дарьи Морозовой.

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Число пострадавших за указанный период составило 17 человек, среди них есть один ребенок.

В аппарате омбудсмена отметили, что всего с начала года погибли 268 мирных жителей республики, в том числе 10 детей. Ранения получили 1 211, среди которых 93 ребенка. Данные приведены с учетом освобожденных населенных пунктов.

С 2014 года жертвами стали 9 389 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили еще 14 495 человек.

#омбудсмен #днр #погибшие
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