Аппарат Морозовой: пять мирных жителей погибли в ДНР за неделю

Пять мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) с 9 по 15 сентября в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ДНР. Об этом сообщает аппарат омбудсмена региона Дарьи Морозовой.
Число пострадавших за указанный период составило 17 человек, среди них есть один ребенок.
В аппарате омбудсмена отметили, что всего с начала года погибли 268 мирных жителей республики, в том числе 10 детей. Ранения получили 1 211, среди которых 93 ребенка. Данные приведены с учетом освобожденных населенных пунктов.
С 2014 года жертвами стали 9 389 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили еще 14 495 человек.