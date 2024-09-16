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В двух районах Курской области объявили эвакуацию
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Она затронет Рыльский и Хомутовский районы undefined
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В двух районах Курской области объявили эвакуацию

Она затронет Рыльский и Хомутовский районы

Оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Об этом сообщил глава области Алексей Смирнов.

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Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра «Патриот».

Губернатор призвал жителей отнестись с понимаем к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов вступил в должность губернатора региона.

#курская область #эвакуация #смирнов
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