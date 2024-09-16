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В соцсети мальчика, напавшего с молотком на одноклассников, опубликовано его обращение
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В нем он упомянул движение RNBWN undefined
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В соцсети мальчика, напавшего с молотком на одноклассников, опубликовано его обращение

В нем он упомянул движение RNBWN

На странице в VK мальчика, напавшего с молотком на одноклассников, опубликовано его обращение. В нем Роман Г. заявляет о своей любви к нацизму и сокрушается, что настоящих наци осталось мало.

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В последнем посте предполагаемый преступник восхвалял некое движение RNBWN — Real Night Black White Noise, что означает «настоящий ночной черно-белый шум», и Антона М. Последнего называют администратором чата сообщества.

По названию движения в Сети можно найти ссылки на чаты в анонимных мессенджерах. Также Daily Storm обратил внимание на Telegram-канал, в названии которого фигурирует эта аббревиатура. Появился он 2 мая, и сейчас на него подписано более 600 человек.

Канал позиционирует свою идею как «публичное просвещение легкомысленного населения». В нем размещены видео о философии и политике. В одном из первых постов опубликованы книги Фридриха Ницше.

На выходных в канале появились публикации с «таблицей для определения, является ли человек нормисом» и текст лекции о том, как тяжело быть умным в 11 лет.

#соцсети #нападение #челябинск #школа
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