В соцсети мальчика, напавшего с молотком на одноклассников, опубликовано его обращение

На странице в VK мальчика, напавшего с молотком на одноклассников, опубликовано его обращение. В нем Роман Г. заявляет о своей любви к нацизму и сокрушается, что настоящих наци осталось мало.
В последнем посте предполагаемый преступник восхвалял некое движение RNBWN — Real Night Black White Noise, что означает «настоящий ночной черно-белый шум», и Антона М. Последнего называют администратором чата сообщества.
По названию движения в Сети можно найти ссылки на чаты в анонимных мессенджерах. Также Daily Storm обратил внимание на Telegram-канал, в названии которого фигурирует эта аббревиатура. Появился он 2 мая, и сейчас на него подписано более 600 человек.
Канал позиционирует свою идею как «публичное просвещение легкомысленного населения». В нем размещены видео о философии и политике. В одном из первых постов опубликованы книги Фридриха Ницше.
На выходных в канале появились публикации с «таблицей для определения, является ли человек нормисом» и текст лекции о том, как тяжело быть умным в 11 лет.