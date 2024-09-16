Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, штатная численность Вооруженных сил устанавливается на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.
Последний раз штатная численность Российской армии изменялась в 2023 году. Тогда указом Путина ее повысили до 2,2 миллиона человек, в том числе 1,32 миллиона военнослужащих.