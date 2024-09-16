СК: Двух офицеров Минобороны подозревают в получении взятки в 11 миллионов рублей

Глава военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении 11 миллионов рублей взяток, заявили в Следственном комитете (СК). В отношении них было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
По данным ведомства, Популовский и Зорин в период с 2021-го по 2024 год получили взятку от представителей двух предприятий, которые поставляли электротехническую продукцию и кабели для нужд Минобороны.
В обмен на получение взятки два предприятия смогли передавать продукцию по ослабленному контролю, а также получили иные привилегии и преференции.
В сообщении СК указывается, что речь идет об ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».
В ходе следствия фигуранты признали вину, добавили в СК. Проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям.