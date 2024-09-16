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Минобороны: Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
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Войска продолжают наступление undefined
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Минобороны: Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Войска продолжают наступление

Вооруженные силы России освободили деревню Успеновка и село Борки в Курской области, сообщили в Минобороны.

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Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные движения, добавили в ведомстве.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям Вооруженных сил Украины в таких населенных пунктах Курской области, как Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский.

Также российские военные отразили пять контратак украинских военных в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах и три попытки ВСУ прорваться через границу в Глушковском районе.

Ранее, 12 сентября, Минобороны России сообщило, что российские военные освободили 10 населенных пунктов в Курской области. В их числе Апанасовка, Бяховка, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь.

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