В Красноярске завели дело о хищении одного миллиарда рублей у Минобороны

Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело из-за хищения почти одного миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи, пишет ТАСС.
В рамках дела задержали руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова. Его подозревают в причастности к данному преступлению.
Из материалов дела следует, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков и иные неустановленные лица, заключив контракт и получив бюджетные деньги на закупку материалов, вывели не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей в теневой финансовый оборот. Они распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.
Деньги выводились через банковские счета аффилированных юридических лиц, уточняет издание.
Компания ООО «ЕРСМ Сибири» занимается проектированием и строительством мелких, средних и крупных объектов электроэнергетики, следует из данных с сайта компании. Среди заказчиков значатся «Крымэнерго», «Мобильные ГТЭС» и другие.