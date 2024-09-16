В Красноярске завели дело о хищении одного миллиарда рублей у Минобороны

Из материалов дела следует, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков и иные неустановленные лица, заключив контракт и получив бюджетные деньги на закупку материалов, вывели не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей в теневой финансовый оборот. Они распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их.