Мальчик, напавший на учеников челябинской школы, пытался покончить с собой

Тринадцатилетний Роман Г., который напал с молотком на учеников и преподавателей челябинской школы №68, пытался покончить, пишет Telegram-канал «Прямой эфир | Челябинск».
По данным канала, после нападения Роман убежал в уборную. Прибежавший на этаж охранник заблокировал подростка в помещении. Пока вызывали правоохранителей и скорую помощь, подросток попытался покончить с собой в кабинке туалета.
Со слов учеников, Романа никто не буллил, пишет канал. Он был спокойным парнем и мог всегда за себя постоять.
Романа Г. доставили в психо-неврологический диспансер, сообщает канал «112». У него нервное расстройство и врачи должны дать оценку его состоянию.
В Следственном комитете заявили, что возбуждены дела об организации убийства и халатности.