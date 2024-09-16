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Мальчик, напавший на учеников челябинской школы, пытался покончить с собой
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Подростка доставили в психдиспансер undefined
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Мальчик, напавший на учеников челябинской школы, пытался покончить с собой

Подростка доставили в психдиспансер

Тринадцатилетний Роман Г., который напал с молотком на учеников и преподавателей челябинской школы №68, пытался покончить, пишет Telegram-канал «Прямой эфир | Челябинск».

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По данным канала, после нападения Роман убежал в уборную. Прибежавший на этаж охранник заблокировал подростка в помещении. Пока вызывали правоохранителей и скорую помощь, подросток попытался покончить с собой в кабинке туалета.

Со слов учеников, Романа никто не буллил, пишет канал. Он был спокойным парнем и мог всегда за себя постоять.

Романа Г. доставили в психо-неврологический диспансер, сообщает канал «112». У него нервное расстройство и врачи должны дать оценку его состоянию.

В Следственном комитете заявили, что возбуждены дела об организации убийства и халатности.

#школа #челябинск #нападение
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