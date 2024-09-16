«Московская A Cappella»: песни народов мира

Душа поет — это не только про теплые осенние дни, но и про музыку в прямом смысле. В столице прошел конкурс «Московская A Cappella», который проходил в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и собрал сотни артистов из всех стран мира, в том числе из мистических.
Здесь выступали споканки — группа из девяти девушек из страны SpokanLand, поющих песни разных народов мира. Их жанр называется World Music. Интересно, что споканки никогда не повторяются. Коллективу удается создать яркую, запоминающуюся и органичную программу, в которой равноправны и ломаный ирландский фолк, и африканские мотивы, и хрипатое финское обрядовое пение, и мелодии южноамериканской пампы.
Обладателем гран-при конкурса «Московская A Cappella» стала группа из ЮАР Zolani Youth Choir. А споканки взяли приз зрительских симпатий, после чего сразу вернулись в свою вселенную.
«A Cappella» запомнился все москвичам. Ведь это уникальная возможность познакомиться с разной музыкой и отдохнуть. Подробнее о музыкальном конкурсе можно узнать на сайте.