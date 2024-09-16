«Московская A Cappella»: песни народов мира

Душа поет — это не только про теплые осенние дни, но и про музыку в прямом смысле. В столице прошел конкурс «Московская A Cappella», который проходил в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и собрал сотни артистов из всех стран мира, в том числе из мистических.