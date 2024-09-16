Режим ЧС ввели в районах Ростовской области из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в двух районах Ростовской области из-за пожаров. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Из-за сухой погоды в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, говорится в сообщении. Режим ЧС ввели на территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная.
Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, 70 из которых ландшафтные. Из-за пожаров повреждены 30 строений, сгорели 13 жилых и садовых домов.
Кроме того, губернатор заявил, что в левобережной зоне Аксайского района спасателям удалось локализовать пожар.