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Режим ЧС ввели в районах Ростовской области из-за пожаров
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За сутки в регионе зафиксировали почти 140 возгораний undefined
Новости

Режим ЧС ввели в районах Ростовской области из-за пожаров

За сутки в регионе зафиксировали почти 140 возгораний

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в двух районах Ростовской области из-за пожаров. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

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Из-за сухой погоды в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, говорится в сообщении. Режим ЧС ввели на территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная.

Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, 70 из которых ландшафтные. Из-за пожаров повреждены 30 строений, сгорели 13 жилых и садовых домов.

Кроме того, губернатор заявил, что в левобережной зоне Аксайского района спасателям удалось локализовать пожар.

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