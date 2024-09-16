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Школьник напал с молотком на других учеников и педагогов в Челябинске
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Ранены четыре ребенка Фото: Global Look Press / Алексей Смышляев
Новости

Школьник напал с молотком на других учеников и педагогов в Челябинске

Ранены четыре ребенка

Фото: Global Look Press / Алексей Смышляев

Школьник напал с молотком на других учеников и педагогов в школе №68 в Челябинске, сообщает губернатор региона Алексей Текслер.

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Детский омбудсмен Евгения Майорова заявила, что ранены четыре ребенка, им оказывают медицинскую помощь.

Пострадавшая девочка находится в коме, пишет «112» со ссылкой на источник. Ее направили в экстренную реанимацию областной больницы с серьезной черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

За нападение задержали 13-летнего Романа Г., пишет SHOT. По данным канала, этот ученик находится в школе с полицейскими. На месте ждут психологов.

Текслер отметил, что взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, глава города, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие.

Губернатор задался вопросом, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. Текслер дал поручение правоохранительным органам, министерству образования региона, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации.

Кроме того, глава региона поручил провести проверки во всех образовательных организациях.

#школа #челябинск #нападение
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