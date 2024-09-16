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Восемь человек ранены при обстреле Белгорода
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Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии undefined
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Восемь человек ранены при обстреле Белгорода

Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ, предварительно, восемь мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Одна из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. У остальных пострадавших ранения средней тяжести. Всех их доставили в больницы Белгорода, заявил Гладков.

Из-за прямого попадания загорелся частный дом и 15 автомобилей. На месте работают пожарные, открытое горение ликвидировано, уточнил губернатор.

Также Гладков сообщил, что в Белгороде в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. На территории четырех частных домой разбиты окна, посечены кровли и фасады. Кроме того, поврежден газопровод.

По данным губернатора, в Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены многоквартирные дома, кровля частного домовладения, гараж и забор, осколками посечены четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Белгороде около 06:30 объявили ракетную опасность, которая продлилась 15 минут. Ее также объявляли в Курской области.

#белгород #обстрел #гладков
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