Восемь человек ранены при обстреле Белгорода

Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ, предварительно, восемь мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Одна из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. У остальных пострадавших ранения средней тяжести. Всех их доставили в больницы Белгорода, заявил Гладков.
Из-за прямого попадания загорелся частный дом и 15 автомобилей. На месте работают пожарные, открытое горение ликвидировано, уточнил губернатор.
Также Гладков сообщил, что в Белгороде в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. На территории четырех частных домой разбиты окна, посечены кровли и фасады. Кроме того, поврежден газопровод.
По данным губернатора, в Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены многоквартирные дома, кровля частного домовладения, гараж и забор, осколками посечены четыре автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Белгороде около 06:30 объявили ракетную опасность, которая продлилась 15 минут. Ее также объявляли в Курской области.