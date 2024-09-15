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От огня в Ростовской области пострадали 29 строений
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Потерявшим жилье и имущество окажут помощь undefined
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От огня в Ростовской области пострадали 29 строений

Потерявшим жилье и имущество окажут помощь

В Ростовской области из-за пожаров пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Он отметил, что в результате пожаров погибших и пострадавших нет. Людям, которые потеряли жилье и имущество, окажут помощь.

Губернатор заявил, что по состоянию на 20:00 мск 15 сентября ликвидация пожаров продолжается. В настоящее время тушат три лесных пожара: в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектар. Всего в тушении задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники. 

Ранее сообщалось, что для жителей, чьи дома пострадали от пожара, открыли пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж».

#ростовская область #василий голубев #пожар
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