От огня в Ростовской области пострадали 29 строений

Губернатор заявил, что по состоянию на 20:00 мск 15 сентября ликвидация пожаров продолжается. В настоящее время тушат три лесных пожара: в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектар. Всего в тушении задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.