От огня в Ростовской области пострадали 29 строений

В Ростовской области из-за пожаров пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он отметил, что в результате пожаров погибших и пострадавших нет. Людям, которые потеряли жилье и имущество, окажут помощь.
Губернатор заявил, что по состоянию на 20:00 мск 15 сентября ликвидация пожаров продолжается. В настоящее время тушат три лесных пожара: в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 гектар. Всего в тушении задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.
Ранее сообщалось, что для жителей, чьи дома пострадали от пожара, открыли пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж».