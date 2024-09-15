В Ростовской области пожар с травы перешел на частные дома

В Аксайском районе Ростовской области горит трава на шести тысячах квадратных метров. В СНТ «Задонье» из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
Применение авиации невозможно из-за сильного ветра, сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов. Однако авиация находится в состоянии готовности, добавил он.
Для жителей, чьи дома пострадали от пожара, в гостинице «Саквояж» открыли пункт временного размещения, сообщил глава администрации Константин Доморовский.
Кроме того, в МЧС сообщили, что удалось ликвидировать открытое горение на складе со стройматериалами.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала суток вспыхнуло более 50 пожаров. Спасатели ликвидируют до 30 возгораний.