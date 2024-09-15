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Алаудинов: Российские военные зачистили село Борки в Курской области
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Село находится в Суджанском районе undefined
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Алаудинов: Российские военные зачистили село Борки в Курской области

Село находится в Суджанском районе

Вооруженные силы России зачистили село Борки Суджанского района Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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Зачисткой занимались бойцы подразделения «АрБат» 810-й бригады, сообщил Алаудинов. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой боец подразделения докладывает об освобождении села Борки. 

По его словам, в зачистке населенного пункта также принимали участие военнослужащие 382-го батальона морской пехоты 810-й бригады.

Ранее, 14 сентября, военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что российские военнослужащие освободили село Дарьино, которое также располагается в Суджанском районе Курской области.

#алаудинов #курская область #вс рф
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