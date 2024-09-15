Форум-фестиваль «Москва 2030»: мастер‑классы у памятника Есенину

В соседнем шале проходил благотворительный маркет столичных НКО, где можно было найти товары ручной работы, например авторские украшения, керамику, вязаную одежду и изделия для дома. Средства от продаж передали многодетным семьям, пожилым, людям с инвалидностью, а также на помощь бездомным животным.