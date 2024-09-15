Форум-фестиваль «Москва 2030»: мастер‑классы у памятника Есенину

В столице прошел форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», одной из площадок которого стал старинный Тверской бульвар!
Событие проходило в рамках проекта «Лето в Москве». В программу фестиваля вошли художественные мастер‑классы, арт‑зона, лекторий об искусстве и спорт на открытом воздухе. А позднее здесь появились импровизированные стены, расписанные современными уличными художниками‑победителями конкурса стрит‑арт работ. Большинство занятий проходило возле памятника Есенину, поэтому ребята уже прозвали их есенинскими.
В соседнем шале проходил благотворительный маркет столичных НКО, где можно было найти товары ручной работы, например авторские украшения, керамику, вязаную одежду и изделия для дома. Средства от продаж передали многодетным семьям, пожилым, людям с инвалидностью, а также на помощь бездомным животным.
Любители танцев могли заняться бачатой и поиграть в петанк. А ценители искусства — присмотреть скульптуры из металлолома. Например, зайца из замочных скважин, кабанчиков из шестеренок или необычных рыцарей.
Как проходил форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», можно подробнее узнать на официальном сайте.