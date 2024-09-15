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Форум-фестиваль «Москва 2030»: мастер‑классы у памятника Есенину
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Здесь можно было приобщиться к современному искусству и прогуляться по любимым местам Сергея Есенина undefined
Новости

Форум-фестиваль «Москва 2030»: мастер‑классы у памятника Есенину

Здесь можно было приобщиться к современному искусству и прогуляться по любимым местам Сергея Есенина

В столице прошел форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», одной из площадок которого стал старинный Тверской бульвар!

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Событие проходило в рамках проекта «Лето в Москве». В программу фестиваля вошли художественные мастер‑классы, арт‑зона, лекторий об искусстве и спорт на открытом воздухе. А позднее здесь появились импровизированные стены, расписанные современными уличными художниками‑победителями конкурса стрит‑арт работ. Большинство занятий проходило возле памятника Есенину, поэтому ребята уже прозвали их есенинскими.

В соседнем шале проходил благотворительный маркет столичных НКО, где можно было найти товары ручной работы, например авторские украшения, керамику, вязаную одежду и изделия для дома. Средства от продаж передали многодетным семьям, пожилым, людям с инвалидностью, а также на помощь бездомным животным.

Любители танцев могли заняться бачатой и поиграть в петанк. А ценители искусства — присмотреть скульптуры из металлолома. Например, зайца из замочных скважин, кабанчиков из шестеренок или необычных рыцарей.

Как проходил форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», можно подробнее узнать на официальном сайте.

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