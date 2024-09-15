С начал суток в Ростовской области зафиксировали более 50 пожаров

С начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в Ростовской области более 50 пожаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах, добавил Голубев.
По его данным, наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало девять домов и пять хозпостроек. Из-за пожара эвакуировали 20 человек.
Кроме того, сложная обстановка отмечается и в населенных пунктах Аксайского района. Там горит восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек.
Причиной пожаров, по словам губернатора, стали сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем.
Глава региона отметил, что в ликвидации огня задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.
Ранее в МЧС России сообщили, что в Ростовской области загорелся склад со строительными материалами на площади 1,1 тысяч квадратных метров. Из-за порывов ветра пламя перекинулось на частные дома.