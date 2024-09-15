«Фокус»: Более 270 тысяч единиц оружия пропали на Украине с начала СВО

Более 270 тысяч единиц оружия пропали либо были похищены на Украине с февраля 2022 года. Такие данные привело украинское издание «Фокус», ссылаясь на опрошенных военных экспертов и статистику сервиса «Опендатабот», который специализируется на мониторинге государственных реестров Украины.
Указанная цифра составляет 40% от общего количества оружия, зарегистрированного в едином реестре.
По данным издания, в стране чаще всего «исчезают» охотничьи ружья (27,9%), автоматы (27,8%) и карабины (10,8%). При этом с начала 2024 года на Украине были утеряны или украдены более 78 тысяч единиц оружия.
Все потерянные не в зоне боевых действий автоматы непременно окажутся на черном рынке, заявил «Фокусу» глава украинской Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. По его мнению, ситуация с нелегальным оборотом оружия на Украине с каждым днем все ужаснее.
Власти Украины пытаются бороться с проблемой, пишет Газета.ру. В июле правительство решило создать координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов. Отмечалось, что правоохранители тогда изъяли у населения Украины в 2023 году более 5,5 тысячи единиц огнестрельного оружия и два миллиона боеприпасов.