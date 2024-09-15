Ландшафтный пожар перекинулся на алюминиевый завод в ЛНР

В Антрацитовском районе Луганской Народной Республики огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию алюминиевого завода. Загорелся цех с готовой продукцией, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее в ведомстве заявили, что огонь достиг поселков Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа.
Лесные пожары возникли на территории ЛНР с начала лета на фоне засухи, пишет «Ъ». В Антрацитовском муниципальном округе со 2 сентября введен режим чрезвычайной ситуации.
На всей территории ЛНР сохраняется наивысший (пятый) класс пожарной опасности. Известно как минимум о двух погибших. Более 40 домов сгорело.