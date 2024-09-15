Ландшафтный пожар перекинулся на алюминиевый завод в ЛНР

В Антрацитовском районе Луганской Народной Республики огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию алюминиевого завода. Загорелся цех с готовой продукцией, сообщили в региональном управлении МЧС.

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