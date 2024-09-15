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Ландшафтный пожар перекинулся на алюминиевый завод в ЛНР
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Горит цех с продукцией undefined
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Ландшафтный пожар перекинулся на алюминиевый завод в ЛНР

Горит цех с продукцией

В Антрацитовском районе Луганской Народной Республики огонь от ландшафтного пожара перекинулся на территорию алюминиевого завода. Загорелся цех с готовой продукцией, сообщили в региональном управлении МЧС.

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Ранее в ведомстве заявили, что огонь достиг поселков Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа.

Лесные пожары возникли на территории ЛНР с начала лета на фоне засухи, пишет «Ъ». В Антрацитовском муниципальном округе со 2 сентября введен режим чрезвычайной ситуации.

На всей территории ЛНР сохраняется наивысший (пятый) класс пожарной опасности. Известно как минимум о двух погибших. Более 40 домов сгорело.

#пожар #мчс #лнр
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