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Справедливость восторжествует? Армия начала разбирательства из-за гибели при штурме двух солдат, критиковавших командира
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Белоусов поставил задачу на личный контроль undefined
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Справедливость восторжествует? Армия начала разбирательства из-за гибели при штурме двух солдат, критиковавших командира

Белоусов поставил задачу на личный контроль

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих Южного военного округа, сообщили в Минобороны России.

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Разобраться в ситуации Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка ЮВО. В сообщении отмечается, что Белоусов поставил это поручение на личный контроль.

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