Справедливость восторжествует? Армия начала разбирательства из-за гибели при штурме двух солдат, критиковавших командира

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих Южного военного округа, сообщили в Минобороны России.
Разобраться в ситуации Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что речь идет о военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка ЮВО. В сообщении отмечается, что Белоусов поставил это поручение на личный контроль.