Bild: Киев готов к прекращению огня на «отдельных участках»

Президент Владимир Зеленский может представить лидеру США Джо Байдену новую стратегию на встрече через несколько недель. В рамках нового плана действий ВСУ может быть создание нового соглашения о временном прекращении огня на отдельных участках. Это позволит «временно заморозить ситуацию», уточняет газета.