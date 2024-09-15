Bild: Киев готов к прекращению огня на «отдельных участках»

Власти Украины могут пойти на соглашение о временном прекращении огня в рамках новой стратегии, сообщила газета Bild.
Президент Владимир Зеленский может представить лидеру США Джо Байдену новую стратегию на встрече через несколько недель. В рамках нового плана действий ВСУ может быть создание нового соглашения о временном прекращении огня на отдельных участках. Это позволит «временно заморозить ситуацию», уточняет газета.
Также издание сообщило, что Зеленский представит Байдену требование на разрешение ударов дальнобойным западным оружием по территориям России.
Ранее СМИ сообщали, что во время встречи Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена президент Украины представил подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России.