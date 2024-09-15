Хуситы заявили, что нанесли удар по Израилю новой гиперзвуковой ракетой

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Они утверждают, что выпустили по Израилю гиперзвуковую баллистическую ракету новейшей конструкции.
Ракета смогла достичь цели, а оборонные системы не смогли ее перехватить и противостоять ей, написал в соцсети X заместитель руководителя пресс-службы хуситов Насруддин Амер.
По его словам, ракета преодолела более двух тысяч километров за 11,5 минут. Он добавил, что Израилю следует ожидать новых ударов и операций хуситов, особенно в преддверии скорой годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Военный представитель движения Яхья Сариа отметил, атака стала ответом на удар Израиля по порту Ходейда, и что она также была организована в знак солидарности с палестинцами. Об этом он рассказал эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Ранее сообщалось, что 15 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что в центральной части страны рухнула ракета класса «земля-земля». В этот момент в государстве действовала воздушная тревога. В Израиле уточнили, что ракета была выпущена с территории Йемена.