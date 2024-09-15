Хуситы заявили, что нанесли удар по Израилю новой гиперзвуковой ракетой

По его словам, ракета преодолела более двух тысяч километров за 11,5 минут. Он добавил, что Израилю следует ожидать новых ударов и операций хуситов, особенно в преддверии скорой годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.