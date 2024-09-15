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Хуситы заявили, что нанесли удар по Израилю новой гиперзвуковой ракетой
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Движение взяло на себя ответственность за атаку undefined
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Хуситы заявили, что нанесли удар по Израилю новой гиперзвуковой ракетой

Движение взяло на себя ответственность за атаку

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Они утверждают, что выпустили по Израилю гиперзвуковую баллистическую ракету новейшей конструкции.

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Ракета смогла достичь цели, а оборонные системы не смогли ее перехватить и противостоять ей, написал в соцсети X заместитель руководителя пресс-службы хуситов Насруддин Амер.

По его словам, ракета преодолела более двух тысяч километров за 11,5 минут. Он добавил, что Израилю следует ожидать новых ударов и операций хуситов, особенно в преддверии скорой годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Военный представитель движения Яхья Сариа отметил, атака стала ответом на удар Израиля по порту Ходейда, и что она также была организована в знак солидарности с палестинцами. Об этом он рассказал эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.  

Ранее сообщалось, что 15 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что в центральной части страны рухнула ракета класса «земля-земля». В этот момент в государстве действовала воздушная тревога. В Израиле уточнили, что ракета была выпущена с территории Йемена.

#израиль #хуситы #ракетный удар
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