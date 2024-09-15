Погибла женщина в результате обстрела ВСУ Белгородской области

В селе Безлюдовка Белгородской области женщина погибла в результате прямого попадания снаряда в дом, следует из отчета губернатора области Вячеслава Гладков о нанесенных ударах ВСУ в регионе за прошедшие сутки.
Кроме того, из-за обстрелов были ранены пять мирных жителей. Всего за прошедшие сутки украинские военные обстреляли 60 снарядами шесть районов Белгородской области, уточнил губернатор. Атакованы были 24 населенных пункта.
По информации Гладкова, повреждения получили 20 частных домов, восемь автомобилей, складское помещение, а также административные здания на территории двух предприятий.
Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе в результате обстрелов ВСУ произошло возгорание возле полигона ТБО, а также загорелась подстилка в лесном массиве. Ситуация остается непростой, заявил губернатор. Работы по тушению пожара продолжаются.