«Московская A Cappella»: пермский фолк-проект «Тропы»

Посетить десятки площадок, стать участником тысячи событий и найти миллионы поводов влюбиться в этот город можно было в рамках музыкального конкурса «Московская A Cappella», который прошел в столице совместно с форумом-фестивалем «Территория будущего. Москва 2030» и подарил нам много новых встреч. Например, с пермским фолк-проектом «Тропы».
Проект «Тропы» бережно хранит фольклорные и вокальные традиции русского народа и показывает высокий образец духовной культуры и нравственных устоев. Солисты ансамбля являются лауреатами Премии президента России по поддержке талантливой молодежи и обладателями стипендии губернатора Пермского края «Юные дарования Прикамья».
Дети катались в скейт-парке, а в торговых шале угощали горячей кукурузой и пончиками. Малыши лакомились мороженым, а взрослые выбирали купаж для чая «Москва».
«A Cappella» запомнился всем москвичам. Ведь это уникальная возможность познакомиться с разной музыкой и отдохнуть. Подробнее о музыкальном конкурсе можно узнать здесь.