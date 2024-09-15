«Московская A Cappella»: пермский фолк-проект «Тропы»

Посетить десятки площадок, стать участником тысячи событий и найти миллионы поводов влюбиться в этот город можно было в рамках музыкального конкурса «Московская A Cappella», который прошел в столице совместно с форумом-фестивалем «Территория будущего. Москва 2030» и подарил нам много новых встреч. Например, с пермским фолк-проектом «Тропы».