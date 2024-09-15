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Более 20 россиян пострадало в ДТП с автобусом в Египте
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В салоне находились 47 пассажиров undefined
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Более 20 россиян пострадало в ДТП с автобусом в Египте

В салоне находились 47 пассажиров

Туристический автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. В результате пострадал 21 турист из России, сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

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Всего в автобусе находилось 47 пассажиров. Кроме россиян, пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, девять граждан Италии и водитель автобуса. Погибших в ДТП нет, подчеркнуло издание.

Все пострадавшие доставлены в медицинский комплекс Суэца, отмечает газета Al-Ahram. Также сообщается, что министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар лично контролирует оказание им помощи. К этому процессу привлечен весь персонал медкомплекса.

Российские туристы приобретали экскурсию у «уличного» агентства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли.

По его словам, зачастую если экскурсия была приобретена у «уличного» агентства, то страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. Расходы на лечение в этом случае должны покрывать продавцы экскурсии.

#россияне #дтп #египет
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