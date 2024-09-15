Более 20 россиян пострадало в ДТП с автобусом в Египте

По его словам, зачастую если экскурсия была приобретена у «уличного» агентства, то страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. Расходы на лечение в этом случае должны покрывать продавцы экскурсии.