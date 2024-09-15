Над семью регионами России за ночь уничтожили 29 дронов

Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область. Над ее территорией было сбито 15 БПЛА, уточнили в ведомстве. Над Курской областью сбили пять дронов, над Смоленской — четыре, над Орловской — два. Еще по одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.