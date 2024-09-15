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Над семью регионами России за ночь уничтожили 29 дронов
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Пострадавших нет undefined
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Над семью регионами России за ночь уничтожили 29 дронов

Пострадавших нет

За ночь над семью регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 беспилотников, сообщили в Минобороны.

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Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область. Над ее территорией было сбито 15 БПЛА, уточнили в ведомстве. Над Курской областью сбили пять дронов, над Смоленской — четыре, над Орловской — два. Еще по одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.

По данным губернаторов областей, убитых и пострадавших из-за атаки беспилотников нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожарные до сих пор продолжают тушение пожара в Шебекинском городском округе, возникшего вечером 14 сентября из-за сброса дроном взрывного устройства. По его словам, спасательные службы будут работать в течение всего дня.

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