Глава Минздрава Мурашко заявил, что 40 миллионов россиян страдают ожирением

По словам Мурашко, «это то заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы».





Глава Минздрава призвал врачей уделять внимание профилактике ожирения, а пациентов — следовать медицинским рекомендациям.





В октябре 2023-го Мурашко отмечал, что все больше молодых людей в стране заболевают ожирением. На это повлияли пандемия и снижение активности, рассказывал он.