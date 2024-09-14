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Глава Минздрава Мурашко заявил, что 40 миллионов россиян страдают ожирением
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Это примерно 27% от численности населения страны undefined
Новости

Глава Минздрава Мурашко заявил, что 40 миллионов россиян страдают ожирением

Это примерно 27% от численности населения страны

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал об ожирении у 40 миллионов  россиян. Это чревато развитием других заболеваний, заявил он во время своего визита в Северную Осетию.

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По словам Мурашко, «это то заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы». 


Глава Минздрава призвал врачей уделять внимание профилактике ожирения, а пациентов — следовать медицинским рекомендациям.


В октябре 2023-го Мурашко отмечал, что все больше молодых людей в стране заболевают ожирением. На это повлияли пандемия и снижение активности, рассказывал он. 

#болезнь #минздрав #мурашко
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