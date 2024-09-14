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В Белгородской области из-за атаки ВСУ погибла женщина
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Снаряд попал в жилой дом, рассказал губернатор Гладков undefined
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В Белгородской области из-за атаки ВСУ погибла женщина

Снаряд попал в жилой дом, рассказал губернатор Гладков

В селе Безлюдовка Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 


Он отметил, что снаряд попал в жилой дом. По словам Гладкова, Шебекинский городской округ снова оказался под ударом ВСУ. 


«В восьми частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечен автомобиль», — сообщил губернатор. 


Также по его данным, в результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань загорелись гаражи. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание. 


Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков. 

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#всу #белгородская область #гладков
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