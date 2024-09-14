В Белгородской области из-за атаки ВСУ погибла женщина

В селе Безлюдовка Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





Он отметил, что снаряд попал в жилой дом. По словам Гладкова, Шебекинский городской округ снова оказался под ударом ВСУ.





«В восьми частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками посечен автомобиль», — сообщил губернатор.





Также по его данным, в результате прилетов боеприпасов в поселке Маслова Пристань загорелись гаражи. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание.





Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.