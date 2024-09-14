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Турецкая газета Aydınlık сообщила о видео с переговоров делегации Украины с террористами в Сирии
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Однако издание пока не опубликовало кадры undefined
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Турецкая газета Aydınlık сообщила о видео с переговоров делегации Украины с террористами в Сирии

Однако издание пока не опубликовало кадры

Турецкая газета Aydınlık заявила о наличии кадров, подтверждающих июньские переговоры Киева с «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) в Идлибе, о которых она писала ранее. МИД России счел сообщение свидетельством превращения Украины в международного террориста. 


9 сентября газета утверждала, что украинская делегация на встрече потребовала освобождения лидера террористов Умара аш-Шишани (в 2016 году сообщалось о его смерти), содержащегося в тюрьме, и некоторых радикальных чеченских и грузинских боевиков. В обмен на их освобождение Киев предложил группировке 75 беспилотников, писала Aydınlık.


По данным СМИ, Киев пытается реорганизовать радикальные группировки для боевых действий против России.


Прокомментировали публикацию и в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что подобные сообщения — свидетельство о превращении Украины в международного террориста.

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#терроризм #украина #сирия
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