Турецкая газета Aydınlık заявила о наличии кадров, подтверждающих июньские переговоры Киева с «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) в Идлибе, о которых она писала ранее. МИД России счел сообщение свидетельством превращения Украины в международного террориста.





9 сентября газета утверждала, что украинская делегация на встрече потребовала освобождения лидера террористов Умара аш-Шишани (в 2016 году сообщалось о его смерти), содержащегося в тюрьме, и некоторых радикальных чеченских и грузинских боевиков. В обмен на их освобождение Киев предложил группировке 75 беспилотников, писала Aydınlık.





По данным СМИ, Киев пытается реорганизовать радикальные группировки для боевых действий против России.





Прокомментировали публикацию и в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что подобные сообщения — свидетельство о превращении Украины в международного террориста.