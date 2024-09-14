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Китай предложил «проложить мост» к переговорам России и Украины
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Такое заявление сделали в МИД КНР undefined
Новости

Китай предложил «проложить мост» к переговорам России и Украины

Такое заявление сделали в МИД КНР

Пекин продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта России и Украины, чтобы выработать консенсус для прекращения боев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на Сяншанском форуме по безопасности.

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РИА Новости приводит слова высокопоставленного дипломата, который подчеркнул, что такие меры помогут «проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров». 


В июле в Китае уже заявляли о рисках эскалации и обращали внимание, что Москва и Киев «в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам», однако «условия и время еще не созрели».


Украина ранее назвала мирные инициативы Китая «деструктивными». Об этом заявлял президент страны Владимир Зеленский. Россия же не считает диалог актуальным из-за нападения ВСУ на Курскую область. 

#украина #сво #китай #переговоры
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