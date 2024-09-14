Китай предложил «проложить мост» к переговорам России и Украины

РИА Новости приводит слова высокопоставленного дипломата, который подчеркнул, что такие меры помогут «проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров».





В июле в Китае уже заявляли о рисках эскалации и обращали внимание, что Москва и Киев «в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам», однако «условия и время еще не созрели».





Украина ранее назвала мирные инициативы Китая «деструктивными». Об этом заявлял президент страны Владимир Зеленский. Россия же не считает диалог актуальным из-за нападения ВСУ на Курскую область.