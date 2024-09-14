Китай предложил «проложить мост» к переговорам России и Украины

Пекин продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта России и Украины, чтобы выработать консенсус для прекращения боев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на Сяншанском форуме по безопасности.
РИА Новости приводит слова высокопоставленного дипломата, который подчеркнул, что такие меры помогут «проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров».
В июле в Китае уже заявляли о рисках эскалации и обращали внимание, что Москва и Киев «в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам», однако «условия и время еще не созрели».
Украина ранее назвала мирные инициативы Китая «деструктивными». Об этом заявлял президент страны Владимир Зеленский. Россия же не считает диалог актуальным из-за нападения ВСУ на Курскую область.