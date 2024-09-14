МВД: Задержана министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками министерства при заключении государственных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.





Представители полиции уточнили в Telegram-канале, что «руководитель министерства труда и социального развития РСО — Алания задержана на 48 часов».





Всего в период с января 2022 года по май 2023 года должностные лица Министерства труда и социального развития РСО — Алания, действуя группой лиц по предварительному сговору, без применения конкурентных способов определения поставщика, заключили с единственным поставщиком 53 государственных контракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, указали в ведомстве.