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МВД: Задержана министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова
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Сотрудников ведомства заподозрили в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов undefined
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МВД: Задержана министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова

Сотрудников ведомства заподозрили в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками министерства при заключении государственных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. 


Представители полиции уточнили в Telegram-канале, что «руководитель министерства труда и социального развития РСО — Алания задержана на 48 часов».


Всего в период с января 2022 года по май 2023 года должностные лица Министерства труда и социального развития РСО — Алания, действуя группой лиц по предварительному сговору, без применения конкурентных способов определения поставщика, заключили с единственным поставщиком 53 государственных контракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, указали в ведомстве. 

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#уголовное дело #задержание #северная осетия
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