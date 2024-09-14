Форум-фестиваль «Москва 2030»: Вкусности из Рязанской области и Дагестана

Изюминка фестиваля в продвижении русских кухонь. Например, можно было попробовать калинник и прикоснуться к культуре Рязанской области. Особенно гостям понравились традиционные лепешки из Дагестана. Они называются чуду. Это тесто без дрожжей и разные начинки. Очень вкусно! Рецептами дагестанские повара охотно делились со всеми желающими.





Кроме того, на форуме-фестивале на Манежной площади можно было полюбоваться на цветы и оливковые деревья с экзотическими пальмами. Это еще и прекрасный фон для фотосессий, рассказывают гости форума-фестиваля.





По всему городу на разных площадках также летом проводили спортивные мероприятия, концерты и многое другое. Смотрите видеоролик, чтобы прочувствовать атмосферу «Москвы 2030». Подробнее о фестивале можно почитать на официальном сайте проекта.