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Форум-фестиваль «Москва 2030»: Вкусности из Рязанской области и Дагестана
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На площадке развернулся настоящий гастрономический праздник undefined
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Форум-фестиваль «Москва 2030»: Вкусности из Рязанской области и Дагестана

На площадке развернулся настоящий гастрономический праздник

На Манежной площади можно было попробовать вкусные блюда, посмотреть баттлы шеф-поваров и послушать прекрасную музыку. Все это было в рамках форума-фестиваля «Москва 2030».

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Изюминка фестиваля в продвижении русских кухонь. Например, можно было попробовать калинник и прикоснуться к культуре Рязанской области. Особенно гостям понравились традиционные лепешки из Дагестана. Они называются чуду. Это тесто без дрожжей и разные начинки. Очень вкусно! Рецептами дагестанские повара охотно делились со всеми желающими.


Кроме того, на форуме-фестивале на Манежной площади можно было полюбоваться на цветы и оливковые деревья с экзотическими пальмами. Это еще и прекрасный фон для фотосессий, рассказывают гости форума-фестиваля.


По всему городу на разных площадках также летом проводили спортивные мероприятия, концерты и многое другое. Смотрите видеоролик, чтобы прочувствовать атмосферу «Москвы 2030». Подробнее о фестивале можно почитать на официальном сайте проекта. 

#москва #фестиваль #праздник
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