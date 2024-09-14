Россия вернула 103 военных, захваченных ВСУ в Курской области

Уточняется, что российская сторона вернула с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории 103 военных, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 украинских военнопленных.





Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в оборонном ведомстве.





15 августа сообщалось, что Россия и Украина начали переговоры об обмене военными, которые были захвачены в плен в Курской области.