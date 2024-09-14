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Россия вернула 103 военных, захваченных ВСУ в Курской области
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Взамен передано такое же число украинских солдат, отметили в ведомстве undefined
Новости

Россия вернула 103 военных, захваченных ВСУ в Курской области

Взамен передано такое же число украинских солдат, отметили в ведомстве

Москва и Киев обменялись военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

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Уточняется, что российская сторона вернула с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории 103 военных, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 украинских военнопленных. 


Сейчас российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, добавили в оборонном ведомстве.


15 августа сообщалось, что Россия и Украина начали переговоры об обмене военными, которые были захвачены в плен в Курской области.

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