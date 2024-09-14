«Московская A Cappella»: музыкальные сюрпризы в парке «Бригантина»

Благодарные москвичи и гости столицы приветствовали коллектив аплодисментами. Внимание и любовь слушателей являются поистине лучшим подарком для артистов.





На площадке фестиваля проходили дегустации различных сортов чая. Было даже запущено голосование, чтобы определить, какой бодрящий и тонизирующий напиток полюбился гостям больше всего.





Тот чай, за который отдали больше всего голосов, поступит в продажу как чай «Москва». В целом же площадка у метро «Коптево» выглядела большим красивым замком, где работали кафе, звучала музыка и расцветали сады.





Фестиваль «A Cappella» запомнился всем москвичам. Ведь это уникальная возможность познакомиться с чудесной музыкой и отдохнуть. Участие в празднике принимали как музыканты из разных регионов России, так и артисты из зарубежных стран — таких как Китай, Куба, а также из жаркой Африки. Все они показали, на что способны, а москвичи стали ближе к необычной и оттого более интересной культуре и музыке.





Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать по ссылке на официальном сайте проекта.