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«Московская A Cappella»: музыкальные сюрпризы в парке «Бригантина»
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Вокальный ансамбль No blackjack выступил перед гостями праздника undefined
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«Московская A Cappella»: музыкальные сюрпризы в парке «Бригантина»

Вокальный ансамбль No blackjack выступил перед гостями праздника

Фестиваль «A Cappella» развернулся сразу на 30 площадках, одной из которых стал парк «Бригантина». Там выступил вокальный ансамбль No blackjack. Руководитель живет в Аргентине. Ребята называют себя киберхор. Они репетируют изо всех сил. Музыканты исполняют госпел, поп и композиции в других жанрах, делают различные вокальные аранжировки. 

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Благодарные москвичи и гости столицы приветствовали коллектив аплодисментами. Внимание и любовь слушателей являются поистине лучшим подарком для артистов.


На площадке фестиваля проходили дегустации различных сортов чая. Было даже запущено голосование, чтобы определить, какой бодрящий и тонизирующий напиток полюбился гостям больше всего. 


Тот чай, за который отдали больше всего голосов, поступит в продажу как чай «Москва». В целом же площадка у метро «Коптево» выглядела большим красивым замком, где работали кафе, звучала музыка и расцветали сады. 


Фестиваль «A Cappella» запомнился всем москвичам. Ведь это уникальная возможность познакомиться с чудесной музыкой и отдохнуть. Участие в празднике принимали как музыканты из разных регионов России, так и артисты из зарубежных стран — таких как Китай, Куба, а также из жаркой Африки. Все они показали, на что способны, а москвичи стали ближе к необычной и оттого более интересной культуре и музыке. 


Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать по ссылке на официальном сайте проекта.

#москва #фестиваль #музыканты
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