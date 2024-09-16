Рамки в школе сработали, а мальчик был тихоней: детали ЧП в Челябинске, где подросток напал с молотком на детей и учителя

Ученик в школе №68 в Челябинске напал с молотком на детей и педагогов. Пострадали трое подростков и один учитель. Их госпитализировали. Напавшего задержали бойцы Росгвардии, сообщила Daily Storm девушка, живущая в доме около этого учебного учреждения. По словам собеседницы, в школе рамки металлодетектора в рабочем состоянии и теперь предстоит выяснить, каким образом семикласснику удалось пронести молоток и нож. О самом нападавшем в школе говорят как о тихом, неприметном ребенке, у которого не было ни друзей, ни врагов, и имелись проблемы с общением.





«Рамки металлодетектора работают в школе. Теперь все выясняют, как мальчик смог пронести молоток. Для всех это очень большой вопрос. Также у него с собой был нож», — сказала Анна (имя изменено).





Она добавила, что доступа в школу сейчас нет, а полиция оцепила территорию вокруг: «Подростка задерживали бойцы Росгвардии. Знаю, что было травмировано трое подростков и педагог. Серьезно пострадали двое. У девочки, про которую СМИ пишут, что она якобы в коме — просто сотрясение мозга».





По словам жительницы Челябинска, в филиале этой школы учатся дети с разными интеллектуальными нарушениями и ранее похожих инцидентов не случалось: «Впервые слышу, чтобы были ранее такие ЧП в этом учреждении. Но, послушайте, здесь откровенно трудные, непростые подростки учатся...».





Мама одного из учеников школы, где случилось ЧП, также подтвердила, что в учреждении немало детей, которые состоят на учете.

В этой школе учатся дети с различными диагнозами по здоровью, абсолютно нормальные, а также дети с плохим поведением и отстающие по учебе. В моем понимании, всех не угодных отправляют в этот филиал», — заявила Юлия.





Местные СМИ пишут, что семиклассник совершил нападение на сверстников на перемене после первого урока. Детей в кабинете биологии попыталась защитить учитель. Она пострадала и была госпитализирована. Состояние всех пострадавших (педагога, двух девочек и мальчика) стабильное, уточнили в Минздраве.





После нападения подросток хотел покончить с собой. По словам очевидцев, бойцы Росгвардии нашли и скрутили мальчика в туалет, сообщает 74. ru. На окне и стенах там остались кровавые следы и отпечаток ладони, уточняет «Вечерний Челябинск». Мальчика в присутствии родителей и психолога допрашивают следователи. Подростку проведут экспертизу на вменяемость.





Сверстники без причины шутили и издевались над мальчиком, совершившим нападение, рассказал РИА Новости его одноклассник. Задержанный учился в коррекционной школе с первого класса, воспитывался в полной семье, у него есть старшая сестра. По словам одноклассника, «у него были какие-то непонятности — как скинхед себя вел».





За несколько часов до нападения подросток выложил странный пост в своих соцсетях. Он порассуждал о рабстве, политике, нацизме и свободе слова. В школе о мальчике говорят, что он был «тихоня и троечник и абсолютно безобидный, передает «112». Подросток пытался найти друзей в Сети. Он неоднократно писал в группы в надежде познакомиться с парнями и девушками 11-14 лет. Про себя подросток говорил, что он «добрый» и оставлял свой телефон.





Сейчас дома у нападавшего проходят обыски. Следователи изучают телефон и компьютеры подростка. Канал Shot писал, что семиклассник якобы был участником суицидальной игры-смертельного квеста. Школьник выполнял задания, финалом которых должен был стать суицид. По сведениям канала, подросток был замкнутым, почти не общался со сверстниками и наблюдался у школьного психолога.





В пресс-службе управления СК по региону заявили, что после ЧП в школе были возбуждены уголовные дела о халатности и организации убийства. В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области также отметили, что после нападения подростка в учреждении сработала кнопка тревожной сигнализации. Глава региона Алексей Текслер уже поручил провести проверку всех школ в области. Также в образовательных учреждениях региона пройдут классные часы, где детям расскажут, как можно получить психологическую помощь.





Школы в Челябинской области также будут проверять на предмет агрессивного поведения детей, добавила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. Проверит организацию охраны и соблюдения пропускного режима в учреждении, где произошло нападение.