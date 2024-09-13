Украинские войска рубят лес — как в «Сибирском цирюльнике». Боец ВС РФ рассказал о новой тактике ВСУ в Курской области

Вторжение ВСУ в Курскую область заметно отличается от предыдущих атак на российские приграничные территории. Солдаты, участвующие в боях на Курщине, отмечают, что даже на третий год боевых действий противник применяет тактики, которые раньше не использовались широко.





Первое, на что обращает внимание наш собеседник Андрей, боец 810-й бригады морской пехоты, — это особенности использования инженерных машин. Обычно такая техника применяется для разминирования или рытья траншей, но на Курщине ее начали использовать по-новому.





«С танками идет всегда инженерная машина, но таких я раньше не встречал. И вот они просеку для колонны рубят в лесах. А за этой инженеркой движется колонна танков. Причем по очереди стреляют в сторону наших позиций. Создается ощущение, что работает один танк, особенно когда нет птицы (разведывательного дрона. — Примеч. Daily Storm) и посмотреть нельзя. А по факту к позициям подъезжает пять», — объяснил боец.





Характерной и уже привычной тактикой противника, по словам нашего собеседника, является использование мобильных групп пехоты для проникновения в населенные пункты. Небольшие группы бойцов доставляют на бронемашинах и гражданских автомобилях, после чего они закрепляются на месте, выполняют свои задачи и быстро покидают территорию. Однако на других направлениях СВО такие маневры практически невозможны, утверждает боец. «На Херсонщине целых поселков не осталось, а лесов там не было никогда. Как там врываться на пикапах? Куда, точнее (смеется)?! На Запорожском направлении та же история — это глухая степь. А здесь условия позволяют: густонаселенные поселки, леса. Поэтому и диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активно работают», — объясняет он.





Мнение нашего собеседника о невозможности повторения таких маневров на Донецком или Луганском направлениях подтверждают и другие военнослужащие ВС РФ с опытом боев в ЛНР и ДНР. Они подчеркивают, что в тех регионах подобные перемещения затруднены из-за особенностей местности и плотности застройки.





Кроме того, противник применяет эти маневры для заманивания наших бойцов в огневые мешки. Согласно их плану, наша пехота должна входить в пустые населенные пункты, после чего по ней начинают бить артиллерия и дроны. Эта тактика использовалась обеими сторонами с самого начала, но чаще речь шла о конкретных позициях в лесопосадках, а не о городах или селах.





Отдельно Андрей выделяет радиоэлектронную борьбу (РЭБ) противника, называя ее одним из самых неприятных факторов. Уже два года обе армии пытаются улучшить эффективность своих подразделений РЭБ, но полностью закрыть потребности пехоты ни одной из сторон пока не удается. Однако, по его мнению, группировка ВСУ под Курском оснащена средствами РЭБ и связи лучше, чем украинские военные на других, менее «медийных» направлениях.





«Здесь значительно лучше работают РЭБ, и узконаправленные в том числе. При этом связь у них никуда не пропадает, они работают на низких частотах, а глушат высокие. На югах (боец имеет в виду Запорожское и Херсонское направления. — Примеч. Daily Storm) я не припомню такой работы их рэбовцев. Да и в целом все наши соседи [соседние подразделения] отмечают, что связь у них здесь налажена очень хорошо», — рассказал военнослужащий.





Отличия боев под Курском от других направлений не ограничиваются только лишь тактическими приемами противника. По словам морпеха, в ВСУ стали избирательнее использовать артиллерию.





«Ощущается, что артиллерия работает более сдержанно. То есть они стреляют по целям точно известным, не распыляясь. В Запорожье на одного пехотинца в поле могли пять-десять кассет выпустить», — поделился боец.





Возможно, не хватает гаубиц или боеприпасов. Однако противник с лихвой компенсирует это FPV-дронами и танками. Большинство дорог в прифронтовой зоне находится под постоянным огневым контролем с обеих сторон.





«Основной упор здесь сделан на FPV-дроны. Их тут ***** [очень] много, буквально каждая дорога «простреливается». В первые недели перемещаться крайне опасно было. Результаты сам можешь увидеть — фотографий сгоревших гражданских машин и техники на дорогах в интернете достаточно», — рассказал Андрей.





Местные жители, ставшие заложниками ситуации, действительно нередко попадают под огонь ВСУ. Исключением не становятся даже кареты скорой помощи и реанимации. Красный крест, как отмечает большинство военных, становится буквально мишенью для противника. В первые дни наступления противника Андрей лично заснял расстрелянную неотложку. К сожалению, несколько сотрудников скорой помощи погибли на месте, одной женщине удалось спастись.